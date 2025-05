E adesso che cosa possiamo dire di una Fiorentina che è arrivata alla fine dei giochi sesta in classifica? Davanti a Milan e Lazio, tanto per fare due nomi di squadre sicuramente più forti. Che cosa possiamo dire di questo finale strepitoso, come strepitosi sono stati tanti passaggi di questa stagione, alternati a momenti difficili e complicati?

Palladino dato per finito, invece…

.embed-comment-icon { display:inline-block; width:20px; height:20px; background-color:transparent; background-repeat:no-repeat; background-size:20px; background-position:center; transition:background .1s ease-in; position:relative; top:5px; background-image:url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20viewBox%3D%270%200%2020%2020%27%3E%3Cpath%20d%3D%27M5%202h9q.82%200%201.41.59T16%204v7q0%20.82-.59%201.41T14%2013h-2l-5%205v-5H5q-.82%200-1.41-.59T3%2011V4q0-.82.59-1.41T5%202z%27%20fill%3D%27%2382878c%27%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") } @media screen and (min-width: 481px) { .slyvi-news-embed-wrapper img { max-width: 250px; } } Un vertice in società: Palladino, Ferrari e Pradè, da loro parte la programmazione. Una giornata importante per la Fiorentina La giornata di oggi sarà importante per la Fiorentina; al Viola Park andrà in scena l'annunciata riunione di inizio me... Palladino era già stato dato per finito, esonerato. Un allenatore che ha battuto tante big, ma che evidentemente non è mai rimasto simpatico. La verità è che abbiamo assistito ad attacchi davvero pesanti e brutti in questo periodo. Da fuori, da dentro, da ogni parte. E lui è rimasto in piedi, e con lui la squadra, il gruppo, lo spogliatoio.

Ma comunque la si pensi la Fiorentina rimane in Conference e per poco non ha raggiunto l’Europa League. Lo scorso anno, con questa classifica, saremmo arrivati proprio lì. Meglio dello scorso anno insomma, almeno in campionato, al primo anno in panchina. Questo non vuole dire che Palladino non abbia sbagliato qualcosa, che non possa migliorare, che non potesse fare di più. Ma ci vuole sicuramente maggiore equilibrio.

Fagioli rimane, mentre Dodô…

Intanto rimarrà Fagioli, che con la Conference dovrà essere riscattato, nonostante i titoli di qualche giornale. Probabilmente se ne andrà Dodô, vedremo cosa accadrà con Kean, da trattenere in tutti i modi. Ma servirà un grande mercato per fare il salto di qualità. 65 punti negli ultimi anni non erano mai stati fatti, forse i giudizi andrebbero dati alla fine, occorrerebbe aspettare, come stiamo scrivendo e dicendo da tempo.

Fucili puntati

Palladino, ripartirà comunque con tutti i fucili puntati addosso, sportivamente parlando, ma ripartirà da una semifinale europea e da un sesto posto in classifica. Nessuno, una manciata di giorni fa, lo avrebbe immaginato. Il calcio è davvero strano.