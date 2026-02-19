Per un Paratici che lascia Londra c'è un De Zerbi che arriva?

Roberto De Zerbi è nel mirino del Tottenham. La società londinese ha preso Tudor come allenatore fino a fine anno, e sta già pensando al futuro. De Zerbi è un nome forte in lista, assieme a quello di Mauricio Pochettino, come riporta il giornalista Fabrizio Romano su YouTube.

Ritorno in patria? È un'opzione

Da capire se l'allenatore italiano potrà essere un'opzione anche per la Serie A, scegliendo di tornare in patria dopo vari anni. C'è grande movimento attorno al tecnico bresciano e la Fiorentina osserva interessate: un profilo certamente da monitorare dopo il suo recente addio all'Olympique Marsiglia.