Benedetto Ferrara: "Un dramma se la Fiorentina non vince stasera. La squadra deve segnare di più"

Benedetto Ferrara, opinionista e giornalista tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di questa sera che vedrà la squadra di Palladino impegnata sul campo del Monza.

Sull'attacco

“Questa squadra non è nata per essere bella: è stata compatta, con un centravanti che segnava e un fenomeno in porta. Una volta persa compattezza, la Fiorentina ne ha risentito, soprattutto a centrocampo. Non si può rimanere in cima alla classifica se gli attaccanti, Kean escluso ovviamente, non segnano. Anche Colpani deve trovare il gol”.

Sulla partita di stasera

“Le concorrenti hanno pareggiato tutte, la Viola affronta la squadra più semplice in questo momento. Il Monza ha vinto solo una partita in campionato, poi l'incognita c'è sempre, ma se non si dovesse vincere oggi sarebbe un dramma”.