Appena arrivato alla Sampdoria, ma Martinelli non rinnega Firenze: "12 anni di amore, sogni e sacrifici. Oggi inizia una nuova sfida" - FOTO

L'ufficialità è arrivata in data odierna: Martinelli difenderà i pali della Sampdoria, squadra di Serie B che ha raggiunto in prestito fino alla fine della stagione. Lui, che ha sempre vissuto la Fiorentina, si prepara quindi alla prima esperienza lontano da casa.

Il saluto

Anche per questo, il classe 2006 ha deciso di postare una foto che lo ritrae giovanissimo, sempre tra i pali della sua Fiorentina, salutando i tifosi viola nella didascalia, dove si legge: “Mia cara Firenze, è arrivato il momento di salutarci… sono stati 12 anni fatti di amore, sogni e sacrifici. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso. Oggi inizia una nuova sfida dove porterò tutto ciò che mi hai insegnato”.

L'affetto dei tifosi

Nei commenti, uno stuolo di tifosi gli augurano il meglio, auspicando un suo rientro a giugno che lo vedrà diventare, passo passo, il numero uno della Fiorentina. Di seguito, il post di Martinelli: