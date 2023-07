Corriere Fiorentino: L'ospite indesiderato

Sul Corriere Fiorentino di oggi grande spazio viene dato alla questione Amrabat per quanto riguarda la Fiorentina.

A pagina 9 leggiamo un articolo intitolato: “Ospite indesiderato”. Sommario: “Amrabat ancora in attesa dell’affondo del Manchester United. Ma se entro lunedì non sarà trovato l’accordo, si presenterà in ritiro. Italiano: “Vedremo con che testa”.

In taglio medio ancora mercato con due situazioni che la società sta cercando di definire, una in entrata, l'altra in uscita: “Si tratta per Arthur. Igor al Brighton altra fumata grigia”.

Un ritorno in forte dubbio Sofyan Amrabat è uno dei due giocatori della Fiorentina (l'altro è Nicolas Gonzalez) ad aver chiesto ed ottenuto da pa... 2 Commenti