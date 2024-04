Al Viola Park il calcio d'inizio è previsto per le ore 13:00, Fiorentina Primavera vs Torino, il remake della finale di Coppa Italia vinta dalla squadra di Galloppa. Mister gigliato che sceglie un 4-3-3 quest'oggi con il ritorno importante di Martinelli fra i pali, che torna titolare dopo tanto tempo. Difesa a quattro composta da Biagetti, Baroncelli, Romani e Fortini; linea di mediana a tre con Ievoli, Harder e Gudelevicius. Davanti spazio a Caprini, Sene e Presta (quest'ultimo titolare per la prima volta dopo la rottura al crociato di inizio stagione). Infine, assente Tommaso Rubino, ancora ai box per infortunio.

A seguire le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Harder, Gudelevicius; Caprini, Sene, Presta. A disposizione: Tognetti, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Braschi, Mignani, Ofoma. All.: Galloppa.

TORINO (4-3-2-1): Passador; Marchioro, Dellavalle, Bonadiman, Muntu; Dalla Vecchia, Ciammaglichella, Silva; Savva, Njie; Padula. A disp.: Brezzo, Casali, Ruszel, Acar, Dell'Aquila, Mullen, Perciun, Longoni, Azevedo, Gabellini, Franzoni. Allenatore: Giuseppe Scurto.