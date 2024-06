Work in progress al Franchi: oltre alle scale della Fiesole, scompare anche... il "verde" - FOTO FN

Sono partiti in questi giorni i lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Nonostante la richiesta, da parte della Fiorentina, di non portare avanti il progetto di rifacimento con i fondi del PNRR, il Comune è al lavoro per dare nuova linfa all'impianto di epoca fascista.

Work in progress al Franchi

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato su FiorentinaNews.com, le ruspe sono entrate dentro lo stadio, iniziando ad abbattere le scale della Curva Fiesole.

Per la prossima stagione, intanto, si inizia a sostituire il campo di gioco, che viene spesso rinnovato d'estate. E come potete vedere dai seguenti scatti, il prato del Franchi non c'è più, dato che - sempre a causa dei lavori - quest'estate non verrà organizzato nessun concerto nell'impianto di Campo di Marte.

E al Franchi scompare il ‘verde’

L'erba verde del Franchi non c'è più…