L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato sulle voci di una trattativa che avrebbe coinvolto un suo pezzo pregiato e la Fiorentina. Questo il suo intervento a La Politica nel Pallone, su Radio GR1 Parlamento.

Retroscena di mercato

Alla domanda del giornalista, che chiede se Thorstvedt valesse più dei 12 milioni offerti dalla Fiorentina, Carnevali risponde: “Non ho mai ricevuto un'offerta dalla Fiorentina per lui: ne abbiamo parlato con il procuratore, ma si vede che non gli ho neanche dato valore, perché la proposta che mi è stata fatta non meritava risposta”.