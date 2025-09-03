Sentite Trezeguet: "Giocare alla Juventus non è come farlo alla Fiorentina. In tre anni Vlahovic non ha ancora capito dove si trova"

L'ex attaccante della Juventus David Trezeguet, nel parlare a Tuttosport di Dusan Vlahovic, ha tirato in ballo anche la Fiorentina: “Da Vlahovic ci aspettavamo tutti di più, ma forse ci siamo sbagliati. Giocare alla Fiorentina non è come giocare alla Juventus, dopo tre anni sembra ancora che non abbia capito dove si trova. Detto questo, ora mi sembra più sereno, come se si fosse spogliato di quella responsabilità di cui si è sempre investito. Non essendo più un titolare fisso, paradossalmente, lo ha aiutato a rendere meglio e tornare a segnare. Forse la sua dimensione è questa: un giocatore utile se entra a partita in corso”.