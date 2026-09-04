Pellegrino: "Bati mi ha detto di lasciare la vita sul campo. L'addio di Kean uno stimolo per me. Grosso ha tante idee e..."

Mateo Pellegrino si giocherà un posto da titolare con Beto in casa Fiorentina dopo l'addio di Kean. Anche si questo ha parlato l'attaccante viola nell'intervista al Corriere dello Sport.

Le parole di Pellegrino

“L'addio di Kean e l'investimento fatto dalla Fiorentina per me sono uno stimolo. La pressione, che credo sia positiva, me la metto da solo per crescere. So quanto la Fiorentina abbia investito su di me, ne sono grato, sono qui per aiutare”.

Il percorso con Grosso

“Con lui va bene, è un allenatore giovane, con tante idee, molto vivo. Penso che sia l’uomo giusto per noi, fa crescere i calciatori a livello individuale e poi lavora sul collettivo. I tifosi? Li ringrazio per la festa molto bella che hanno fatto per i cento anni. Noi tutti siamo molto dispiaciuti, si meritavano una gioia. Ma sono sicuro che ribalteremo questa situazione, loro continueranno a spingere. Daremo tutto, ve lo assicuro”.

Su Firenze e… Batistuta

“Per fortuna abito già in una casa, la città mi fa impazzire, bellissima. Batistuta l’ho incontrato l’altro giorno e mi è sembrato una grandissima persona. Mi ha detto che devo lasciare la vita sul campo, sempre. E di continuare così. Obiettivo dei gol stagionali? Più dell’anno scorso, ma non mi pongo limiti. Penso di poter crescere e imparare tanto. Non vedo l’ora di segnare, ma prima viene sempre la squadra".