I convocati della Fiorentina: quanto sospettato diventa realtà, i viola a Bologna senza il loro bomber. Out anche due giocatori in uscita da Firenze

La Fiorentina ha diramato i convocati in vista della sfida di domani contro il Bologna: non recupera Kean, che lascia quindi Vanoli orfano della sua punta centrale.

La decisione su Kean

Il numero 20 della Fiorentina sarà assente perché non ha ancora recuperato pienamente dal fastidio alla caviglia, e quindi vengono confermate le previsioni che lo vedevano fuori dalla lista dei partenti verso il Dall'Ara. Assenti dalla lista anche Dzeko e Kouamè, verosimilmente per questioni di mercato. Convocati dalla Primavera Balbo e Braschi.

I convocati

Di seguito, la lista dei convocati viola per la partita contro il Bologna:

1) BALBO Luis

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) SOLOMON Manor