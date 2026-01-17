I convocati della Fiorentina: quanto sospettato diventa realtà, i viola a Bologna senza il loro bomber. Out anche due giocatori in uscita da Firenze
La Fiorentina ha diramato i convocati in vista della sfida di domani contro il Bologna: non recupera Kean, che lascia quindi Vanoli orfano della sua punta centrale.
La decisione su Kean
Il numero 20 della Fiorentina sarà assente perché non ha ancora recuperato pienamente dal fastidio alla caviglia, e quindi vengono confermate le previsioni che lo vedevano fuori dalla lista dei partenti verso il Dall'Ara. Assenti dalla lista anche Dzeko e Kouamè, verosimilmente per questioni di mercato. Convocati dalla Primavera Balbo e Braschi.
I convocati
Di seguito, la lista dei convocati viola per la partita contro il Bologna:
1) BALBO Luis
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) SOLOMON Manor