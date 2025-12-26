Diks: "Ho un conto in sospeso con la Fiorentina, non è andata come speravo. La notizia di Astori mi devastò"

Il difensore del Borussia Monchengladbach ed ex Fiorentina Kevin Diks ha parlato a Gianlucadimarzio.com tornando sul suo passato in viola: "Ho vissuto tante belle cose a Firenze e poi è stata la mia prima esperienza all’estero. Ma a dire il vero io ho questa sensazione di avere un conto in sospeso con la Fiorentina, perché le cose non sono andate come avrei voluto. Ma fa parte del calcio“.

“La notizia di Astori mi devastò. Davide mi aiutava molto”

Sulla morte di Astori: “In quel momento ero in prestito al Feyenoord e avevo letto la notizia alla svelta quella mattina. La prima cosa che ho fatto è stato scrivere ad alcuni compagni di squadra. Conoscevo bene Davide, era uno dei pochi giocatori di quella Fiorentina che parlava inglese. Mi aiutò molto, giocavamo tanto a due tocchi in palestra. La conferma della notizia mi ha devastato e sono subito corso in Italia per il funerale e per onorare la sua memoria insieme ai compagni“.

“Seguo ancora la Fiorentina"

Sul presente: “Seguo ancora la Fiorentina. So che Pioli è stato esonerato… nel calcio a volte le cose non vanno come vorresti ma fa parte del gioco. Germania o Italia? In Serie A ho fatto poche partite… chissà che questa cosa non possa cambiare. Mi piacciono entrambi i campionati, ma se proprio devo scegliere dico Bundesliga”.