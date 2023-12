Nuova panchina per Baldanzi, Andreazzoli sceglie ancora Maldini: il fantasista dell'Empoli non è più intoccabile

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Empoli e, essendo da tempo nel mirino della Fiorentina, balza subito all’occhio l’ennesima esclusione da parte di Andreazzoli del fantasista azzurro Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 ha ormai smaltito da qualche settimana l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un mese, ma di fatto non è più riuscito a rientrare con regolarità nell’undici titolare.

Un'avventura con le ore contate ad Empoli?

In occasione della trasferta in Sardegna Baldanzi risultava pronto per partire dal primo minuto, giocandosi una maglia da titolare con Maldini: il figlio d’arte ha infatti ben impressionato nell’ultima sconfitta contro la Lazio, riuscendo in punta di piedi a scalare le gerarchie del centrocampo empolese. La decisione finale di Andreazzoli è stata quella di preferire Maldini, costringendolo alla terza panchina consecutiva. Che sia ormai definitivamente concluso il rapporto tra il club di Fabrizio Corsi ed il giocatore? La dirigenza viola monitora la situazione.