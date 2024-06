Hagi e Hancko: dalla Fiorentina a Euro 2024, si spartiscono la posta e vanno a braccetto agli ottavi

Sei mesi in comune a Firenze, prima che entrambi prendessero le proprie strade, nessuno dei due per altro in maglia viola: Ianis Hagi e David Hancko si sono ritrovati oggi pomeriggio in campo ad Euro 2024 nel match decisivo tra Slovacchia e Romania. È finita 1-1 con le reti di Duda e dell'empolese Marin su rigore. Girone clamoroso con tutte le squadre che hanno chiuso a 4 punti, ma la differenza reti ha premiato i rumeni, davanti al Belgio e proprio alla Slovacchia che passa tra le migliori terze.