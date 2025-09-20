Mauro Bressan, ex calciatore della Fiorentina e anche del Como, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno in qualità di doppio ex della sfida in programma domani.

Sul Como

“Non mi sarei mai aspettato l'arrivo dei Suwarso, che invece gestiscono il Como in maniera futuristica, partendo dal calcio ma espandendosi in altri settori. Aver trovato un allenatore giovane come Fabregas, con voglia di affermarsi, è stata un'ottima intuizione”.

Su Pioli

“Pioli deve ritrovarsi e ritrovare delle certezze: la Fiorentina ha una rosa adeguata ma slegata fra individui, penso al centrocampo dove ci sono tanti giocatori che però non hanno mai dato fluidità alla manovra e all'unione fra reparti. Penso ci voglia tempo, i sistemi di gioco possono essere diversi, starà a Pioli trovare la quadra e i risultati. Il problema è che il centrocampo è il punto nevralgico della squadra e ricostruirlo ogni anno come fa la Fiorentina non è semplice”.

Sul centrocampo viola

“Vedendo il primo tempo contro il Napoli, mi aspetto qualcosa di più da uno come Fagioli: per me lui è un regista, ma il fatto che abbiano comprato Nicolussi mi fa pensare in quale ruolo lo veda Pioli. Fagioli è un giocatore forte, anche se ha giocato male le ultime due, poi vediamo: credo possano anche giocare insieme. Il fatto è che Pioli ha davvero tantissime opzioni di formazione, forse anche troppe, ma io sono sempre dell'idea che l'allenatore debba solo decidere chi è più in condizione, senza stravolgere troppo".