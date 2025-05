La Nazione: Le lacrime e gli applausi, sotto la curva a testa bassa

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si legge in prima pagina sulla sconfitta della Fiorentina in Conference: “Rabbia e rimpianti, Europa game over”.

A pagina 2: Bye bye Conference, sogno svanito. La paura, la rimonta, il colpo fatale. Super Gosens: l'orgoglio non basta". A pagina 3 le pagelle e i commenti dei giornalisti.

A pagina 4: “Le reazioni al 120'. Palladino senza voce, Kean scatta l'allarme”. Infine a pagina 5: “Viola ferita, la grande delusione. Le lacrime e gli applausi dei tifosi. Tutti sotto la curva a testa bassa”.