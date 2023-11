Nikola Milenkovic ha rilasciato un’intervista dal ritiro della sua Nazionale a Mozzart Sport parlando anche della sua stagione con la maglia della Fiorentina:

"La Juventus contro di noi, quando ha segnato, è tornata tutta indietro. E hanno giocato bene, non subendo gol per sei partite. È difficile sfondare allora a quel punto. Quando la squadra difende in modo disciplinato, quando sa cosa fare, allora è molto difficile per l'avversario. Ecco perché la tattica gioca un ruolo molto importante nel calcio italiano".

Qual è l'obiettivo della Fiorentina? “La differenza tra le prime tre e il Napoli rispetto agli altri si vede. Ma chiunque può battere chiunque. Il nostro obiettivo è raggiungere l’Europa e finire in una posizione migliore rispetto alla scorsa stagione”.

Infine: "In Europa l'obiettivo è ripetere il risultato in Conference League, anche se ci sono molte squadre migliori rispetto allo scorso anno. Guardate l’esempio della Roma che ha vinto la Conference. L'impatto di quel trionfo è stato enorme sul club, sui tifosi, sull'entusiasmo... Il nostro obiettivo è ripeterlo".