L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato al canale You Tube Aura Sport, intervenendo sulla situazione in casa viola dopo l'esonero di Pioli e l'ultimo posto in classifica.

Le parole di Viviano

“Per me trovare il capro espiatorio non è un lavoro che deve fare la società, la società deve trovare soluzioni. Contro il Lecce non è stata fatta bene una cosa, niente! Oggi ci si interroga sulla società, questi però hanno speso milioni. Poi si può vedere come li hanno spesi, ma non si può dire che non sono presenti o attivi".

L'opinione su Pioli

“Pioli? E' arrivato lui a fare proclami sulla Champions. La Fiorentina era una squadra preparata male contro il Lecce. I giocatori giocavano contro l'allenatore? Non sono d'accordo, ho fatto il calciatore e se non eravamo d'accordo andavamo dal direttore a dirgli di cacciare il tecnico. Poi c'è da vedere anche come è stata costruita la squadra. Come si fa nel 2025 a giocare senza esterni di ruolo?”.