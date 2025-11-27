Nuovo ribaltone in casa Lazio: dopo Basic, Sarri ne reintegra un altro. E a farne le spese è un ex Empoli

Che la situazione situazione in casa Lazio non fosse delle migliori, sia dal punto di vista economico che sportivo, lo si sapeva. Le parole di Maurizio Sarri dopo la notizia del blocco al mercato e al termine dell’ultima sessione estiva ne erano la conferma, ma quanto sta succedendo a livello tecnico è qualcosa di clamorosamente inedito. Ricordate quanto avvenuto pochi mesi fa a Basic, c’è un giocatore che potrebbe ricevere lo stesso trattamento.

I problemi in casa Lazio non sembrano finire: Sarri costretto a tornare indietro

Già qualche mese fa il tecnico toscano aveva espresso tutte le sue perplessità sulla rosa messa a sua disposizione dal club: la necessità di avere un mediano portò infatti sarà ad escludere Delle Bashiru per reintegrare in gruppo Toma Basic. Una scelta che si è confermato decisiva, con il croato che si è rivelato uno dei giocatori piu positivi di questo inizio di stagione. La precaria situazione della rosa biancoceleste ha portato però quest’oggi l’allenatore a fare un passo indietro sul centrocampista nigeriano”.

Dopo qualche mese di esilio Delle Bashiru torna in rosa

“La S.S. Lazio comunica l'inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj". Con questo comunicato, la Lazio ha annunciato il reintegro in squadra di Fisayo Dele-Bashiru, al posto dell'ex Empoli e Napoli Hysaj. Una scelta molto inedita considerando la diversità dei ruoli, e la limitatezza dei giocatori a disposizione di Sarri. Inizialmente a far posto al nigeriano doveva essere Rovella, out per molto tempo dopo l’operazione al ginocchio, ma l’intervento last minute del tecnico ha fatto cambiare le cose. E contro la Fiorentina, il 7 gennaio, a meno di clamorosi nuovi cambiamenti Delle Bashiru dovrebbe essere regolarmente disponibile.