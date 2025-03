Pongracic: Ti toccano i quarti di finale di Nations League. La sorpresa chiamata Fruk: "Le sue prestazioni non passeranno inosservate"

Durante la prossima parentesi dedicata alle nazionali, la Croazia sarà impegnata nel doppio impegno contro la Francia, valido per i quarti di finali di Nations League.

Tra i convocati c'è anche il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, che ora sta trovando un suo spazio in maglia viola.

Ma c'è anche un ex meteora delle giovanili gigliate, ovvero il centrocampista Toni Fruk che, da oggetto misterioso, si è tramutato in una colonna del Rijeka.

“Se mi chiedete di lui - ha dichiarato in proposito il selezionatore croato Zlatko Dalić - posso dirvi che sta giocando a un livello molto alto col Rijeka. Era nell'ombra, ma si è distinto per l'eccellente lavoro svolto. È un giocatore a cui l'allenatore ha sicuramente dedicato attenzione e non credo che le sue prestazioni passeranno inosservate”.