Corriere dello Sport-Stadio: C’è un giocatore che ha gli occhi addosso...

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Guida Beltran". E ancora: "Largo a Lucas per ipotecare i quarti di finale". Sommario: "L'argentino ha segnato 8 gol: 6 in Serie A e 2 in Conference. Giocherà insieme con Nzola".

Pagina 20

In apertura c'è: “Sempre più Beltran in questa Fiorentina”. Sottotitolo: “Domani a Budapest i viola affrontano l’andata degli ottavi di Conference League C’è un giocatore che ha gli occhi addosso”. In taglio basso: “Il nuovo Franchi: tornano i 55 milioni”.

Pagina 21

Presente un'intervista: “La guerra, il Maccabi vi racconto Israele”. Ovvero: “Lorenzo Paramatti: ”Ho provato a restare, ma non potevo rischiare la vita. Quello che si sta vivendo là motiverà gli avversari della Fiorentina: sono forti".