Eraldo Pecci, doppio ex della sfida odierna tra Fiorentina e Torino, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino per fare un focus sul rendimento dei ragazzi di Palladino, incappati in un momento di crisi dove la vittoria sembra un lontano ricordo: “La Fiorentina è partita benissimo e meritava la classifica che aveva. Adesso c’è delusione per le ultime gare, ma si vede lo stesso la qualità, io non mi preoccuperei troppo ed eviterei il disfattismo".

Quanto ha pesato la questione Bove?

“Edoardo è un centrocampista fortissimo e quando è successo il fatto tutti giravano al meglio, anche a centrocampo, ma è solo questione di ritrovare la forma. E il discorso che vale anche per Gudmudsson, che va aspettato”.

Scambio Kouame-Sanabria?

“Ci può guadagnare la Fiorentina: il paraguaiano ha molta tecnica, anche se il suo rapporto col gol è abbastanza complicato”.