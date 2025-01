Fiorentina, lo vuoi o no l'esterno? Sfumato Luiz Henrique, per Man ci vogliono 15 milioni... e un incremento dell'ingaggio

Sfumato Luiz Henrique (LEGGI QUI), la Fiorentina non resta di certo impreparata. L'alternativa al brasiliano è sempre la stessa, il Man del Parma, il cui prezzo è già fissato: 15 milioni di euro. L'entourage del giocatore non chiude la porta alla società di Commisso, tutt'altro - afferma il Corriere dello Sport -, ma pretende un incremento dell'ingaggio. Attualmente l'esterno rumeno guadagna 1,5 milioni netti a stagione, e ha un contratto valido fino al giugno del 2027.

E poi c'è lo scambio in ballo con il Toro

In tutto questo, tra oggi e domani - in occasione del lunch match domenicale - può esserci una svolta sul fronte Kouame-Sanabria. La Fiorentina ha un accordo di massima col Torino per il trasferimento dell'ivoriano in Piemonte, in cambio del centravanti ventottenne. Entro breve Kouame scioglierà le riserve. La prospettiva di giocare in maglia granata lo affascina, sentenzia ancora il Corriere. Sanabria invece ha già ceduto alla corte dei viola. La gara di oggi permetterà alle due società di abbozzare un confronto di mercato.

Sul fronte del centrocampo

Il futuro di Richardson a Firenze è tutt'altro che scontato. L'ex Reims vuole scendere in campo con più continuità, dunque sta valutando il da farsi con la dirigenza. Parallelamente la Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che porti muscoli più che geometrie: nel mirino c'è anche Bryan Cristante della Roma. Il classe '95 ha un contratto valido coi giallorossi per un altro anno e mezzo, e potrebbe fare al caso di Palladino. Per adesso è stato fatto solo un sondaggio.