La Nazione: Sette giorni per ricaricare le pile

In apertura, in basso, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze, leggiamo: “Accelerata viola. Offerti 7 milioni per Rodriguez”. L'approfondimento a pagina 4: “Viola, operazione sottotraccia. Esterni, accelerata a sorpresa: ecco «El Rayito» Rodriguez. Ma resta in piedi anche Vargas”. Sulla destra, tutte le trattative ancora in piedi in casa viola.

A pagina 5, invece: "Sette giorni per ricaricare le pile.

Speedy Nico, occasione recupero. Chi è in riserva può tirare il fiato e domenica la sfida contro l’Inter". Sulla destra, l'approfondimento dedicato alla vittoria della Fiorentina Primavera di ieri. In basso, invece, le parole di Pastorello: “«Arthur top player di stagione. Il riscatto? Vale oltre 20 milioni»”.