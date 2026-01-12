Da Cremona: "I punti veri, quelli decisivi per la salvezza, li dovevi cercare nello scontro diretto con la Fiorentina. Quel gol nel recupero..."
Kean e Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ivan Ghigi, giornalista de La provincia di Cremona, nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoJuve, è tornato a parlare della sfida che ha aperto il 2026 della Fiorentina, ossia quella contro i grigiorossi.
Sulla situazione di classifica
“La partita con la Juventus pesa relativamente, perché nella tabella di gennaio la Cremonese ha quattro scontri diretti. I punti veri li dovevi cercare contro la Fiorentina e il Cagliari, non contro la Juventus: è una sfida di prestigio, ma non decisiva per la salvezza”.
Sulla partita con la Fiorentina
“22 punti raccolti finora, ma potrebbero essere di più. Il gol subito dalla Fiorentina nel recupero pesa, ma il bottino raccolto finora è cospicuo”.
