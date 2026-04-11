Kessié torna nel mirino viola: occasione a zero, ma decide il Mondiale

Il nome è di quelli che accendono subito la piazza. E quando torna a circolare, vuol dire che qualcosa si muove davvero. La Fiorentina torna a guardare a un profilo internazionale, uno di quelli che possono cambiare il peso del centrocampo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Franck Kessié è pronto a riaprire il capitolo europeo della sua carriera.

Kessié vuole tornare in Europa

Dopo tre stagioni in Arabia Saudita, il centrocampista ivoriano ha maturato una decisione chiara: basta comfort, serve di nuovo competizione vera.

Nonostante gli ingaggi elevati percepiti finora, Kessié sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio pur di rientrare nel calcio europeo e tornare protagonista.

Fiorentina alla finestra

Tra le società che osservano con attenzione c’è anche la Fiorentina.

I viola avevano già effettuato dei sondaggi nelle scorse sessioni di mercato e ora il profilo torna d’attualità. Ma la concorrenza è forte: in Italia si è mossa anche la Juventus, che avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi.

Occasione a parametro zero

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la situazione contrattuale.

Kessié si libererà infatti a parametro zero il 30 giugno, diventando un’opportunità concreta per diversi club europei in cerca di esperienza e fisicità in mezzo al campo.

Il Mondiale come esame finale

Prima di affondare il colpo, però, serviranno certezze.

Il Mondiale di giugno con la Costa d’Avorio sarà decisivo per valutare condizione fisica e tenuta atletica dopo stagioni meno intense. I club vogliono capire se può tornare ai livelli visti in Serie A.

Un’occasione da valutare

Il talento non si discute, ma restano delle incognite.

Età, ritmo e continuità saranno i fattori chiave. Tuttavia, un giocatore così, disponibile a zero e con voglia di rilanciarsi, resta una tentazione concreta.

E la Fiorentina resta lì, pronta a cogliere l’occasione.