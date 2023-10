Dalle Mura torna a respirare aria di calcio ma pare destinato alle retrovie. Le prospettive future del difensore viola

L’ultima partita ufficiale di Christian Dalle Mura risaliva al 19 maggio scorso, quando con la Spal il classe 2002 toscano è sceso in campo a Pisa. Dal termine della scorsa stagione il futuro del centrale mancino di Pietrasanta è rimasto un mistero o quasi, col calciatore che si è ritrovato senza collocazione, finendo ad allenarsi da solo al Viola Park prima di venire riaggregato alla prima squadra della Fiorentina.

Dalle Mura è stato coinvolto nella rosa viola in seguito all’infortunio del neo acquisto Yerry Mina, entrando anche nella lista per la Conference League. Un passato importante anche nelle giovanili azzurre per il prodotto del vivaio della Fiorentina, che sembrava destinato a tutt’altro sviluppi di carriera rispetto alla piega che invece ha preso il suo percorso. Complice l’assenza di Biraghi e Pierozzi e la suddetta indisponibilità di Mina, oggi in panchina al Franchi ci sarà anche il difensore lo scorso anno alla Spal.

Difficile oggi dire quali possano essere le prospettive del calciatore in viola, assodato che Dalle Mura non parte neanche in terza fila tra le scelte per il reparto difensivo. La soluzione al momento più probabile è che il giocatore, che ha un contratto con la Fiorentina fino all’estate del 2025, si sposti in prestito nel prossimo mercato di riparazione, di fatto per non per stare fermo un anno. Nel frattempo, il giocatore è tornato ad essere coinvolto nelle dinamiche del gruppo di Italiano, sebbene da una prospettiva tutt’altro che privilegiata.