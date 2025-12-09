Un chance per Martinelli, scalpitano in diversi, via alla rotazione. Condizioni da verificare per due

Da oggi la Fiorentina comincia a mettere nel mirino la Dinamo Kiev, prossima avversaria in Conference League.

Per questo match ci saranno delle rotazioni in squadra, anche perché sarà prioritario avere una formazione al meglio per il match della disperazione contro il Verona in campionato.

Martinelli

Da monitorare ancora le condizioni fisiche di Gosens e Fazzini, sia per la Conference che per il campionato. In porta potrebbe esserci una chance per Martinelli, complice anche il momento poco felice di De Gea.

Gli altri

Scalpitano in diversi, a cominciare da Viti, passando per Fortini, fino ad arrivare a Nicolussi Caviglia, Ndour e Piccoli. Sono questi tutti elementi che hanno possibilità di partire dall'inizio in Europa.

Piccoli potrebbe ritrovarsi in attacco con uno tra Dzeko e Gudmundsson al suo fianco o immediatamente dietro a seconda della collocazione decisa da Vanoli.