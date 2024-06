Il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto su quanto accade in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, a partire dai possibili obiettivi: “Onestamente, in Champions ci puoi arrivare per grazia. In ogni caso, la stagione sarebbe davvero deludente senza Europa. Basta Conference? Lo vogliamo tutti un salto in avanti, però alle condizioni attuali è difficile”.

“Senza sfruttare le cessioni di Chiesa e Vlahovic…”

Sul mercato: “Serve un salto di qualità netto. La Fiorentina deve comprare i giocatori, quelli bravi, non può più sperare nella massima resa di certi singoli. Servono almeno tre calciatori del valore almeno dei top attuali, come quello di Gonzalez, per migliorare nel concreto. Le regole del mercato sono cambiate. Lo scouting è un altro discorso, non c’è dubbio che ci siano stati gravi errori negli acquisti ma adesso servono interventi forti, affermati, mirati. Già non sono state sfruttate le cessioni di Chiesa e Vlahovic…”.

“Zaniolo? Non lo prenderei mai”

Su Zaniolo: “Non lo prenderei mai. Nella rosa della Fiorentina può comunque starci. Per me non è mai il titolare, dipenderebbe tanto anche dalle condizioni economiche”.