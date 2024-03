Italiano: Galeotto fu Beltran. Va in scena un'altra discussione con un tifoso

Altro giro e altra discussione tra l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, e un tifoso viola presente nel parterre di tribuna, dietro alla sua panchina.

Galeotto fu Beltran

Questa volta galeotto fu Beltran. In sostanza chi era sugli spalti gli ha fatto presente a modo proprio che stesse sbagliando a togliere l'argentino nella partita di ieri contro il Milan. Il tecnico viola invece ha difeso la bontà della sua scelta.

Il perché della scelta

Scelta che poi è stata anche spiegata al termine della gara direttamente davanti ai giornalisti: “L'ho visto anch'io che stava facendo bene e continuo a fargli i complimenti per come si è trasformato in questi mesi - ha detto - Ma era stremato, non ce la faceva più. Se avesse avuto energie sarebbe rimasto in campo sicuramente”.

Non è la prima volta che accade, anzi, e ci viene da dire quanto già detto in precedenza: Italiano non dovrebbe perdere tempo, forze e concentrazione per rispondere a chi sta in tribuna, ma dovrebbe pensare esclusivamente alla gara, ma tant'è…