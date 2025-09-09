Alaba: "Tutto il mondo sa quanto sia forte Dzeko. La sua qualità è evidente"

Quello di oggi, tra gli altri, è il giorno di Bosnia-Austria, gara valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Il pericolo principale per gli austriaci è sempre rappresentato dal ‘grande vecchio’ ovvero dall'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko.

“Tutto il mondo sa che…”

“Lo conosco molto bene - ha detto su di lui il difensore e centrocampista dell'Austria (oltre che del Real Madrid), David Alaba - È un giocatore che ha ottenuto molto in carriera e la sua qualità è evidente, così come la sua forza. Tutto il mondo lo sa che segna gol ed è un giocatore molto importante per la Bosnia-Erzegovina”.

“Siamo cresciuti molto”

Un Dzeko che ha già lasciato il segno in un Bosnia-Austria andata in scena nel 2018 e valida per la Nations League: "Non è stata una partita facile quella - ha ricordato Alaba - Sappiamo che non lo sarà nemmeno questa. Sono passati molti anni da allora e siamo cresciuti e oggi siamo una squadra molto migliore".