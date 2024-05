Infantino e un ritorno sui suoi passi: L'argentino pronto a lasciare la Fiorentina

Nel corso di questa stagione, Gino Infantino ha trovato davvero pochissimo spazio con la Fiorentina. Per questo motivo sarebbe già stata pianificata da parte della società una sua cessione (in prestito) per la prossima stagione.

Pronto per lui un ritorno in patria, in Argentina. Secondo quanto riportato da TMW, sulle tracce del trequartista sudamericano ci sarebbe il Rosario Central, pronto a riaccoglierlo per una stagione (da lì la Fiorentina l'aveva acquistato l'anno scorso).