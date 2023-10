Callejon: "Tornare a Napoli con la maglia della Fiorentina è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera"

L'esperienza di José Callejon con la maglia della Fiorentina addosso non è stata di quelle indimenticabili. Nell'intento della dirigenza, il suo arrivo avrebbe dovuto far dimenticare la partenza di Federico Chiesa, ceduto alla Juventus, ma è stato un mezzo flop.

In tutt'altra maniera lo spagnolo invece si era comportato a Napoli, tanto da rimanere nel cuore dei tifosi azzurri: "Mi ha fatto male non poter salutare i sostenitori del Napoli allo stadio - ha detto in un'intervista rilasciata a TVPlay - ma ricordo con enorme emozione gli applausi che mi riservarono quando tornai a Fuorigrotta con la maglia della Fiorentina. È stato uno dei momenti più emozionanti che ho vissuto come calciatore“.

Ironia della sorte: nel prossimo fine settimana ci sarà proprio Napoli-Fiorentina al Maradona. E sarà un match importante vista la classifica delle due squadre che sono appaiate al terzo posto.