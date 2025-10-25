Il caos dell'attacco viola: Dzeko si scontra con Pioli, che si "scontra" con Kean e alla fine vince... Gudmundsson

Il post gara di Vienna ha alimentato le voci di alcuni scambi coloriti di vedute nello spogliatoio viola, in particolare in relazione all'attacco: da un lato il partito di Dzeko e delle due punte, fin qui vincente solo in Conference, dall'altro quello della prudenza di Pioli, che non vede la formula a due centravanti.

Il motivo clou, scrive il Corriere dello Sport, è però la difficile convivenza tattica con Kean, che è inevitabilmente l'intoccabile del reparto. Difficile capire come e perché si sia basato la stagione su una dinamica che disinnescasse il proprio realizzatore principale ma questo è un altro discorso. Resta il fatto che domani con il Bologna, a prevalere dovrebbe essere Gudmundsson, seconda ‘punta’ sì ma non come la intende Dzeko. Che partirà ancora dalla panchina.