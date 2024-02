Il Maccabi Haifa, ovvero l'ultima ammazza-Juve in Champions. Metà di quell'undici sfiderà anche la Fiorentina

Per il secondo anno di fila il Maccabi Haifa incrocerà la strada di un'italiana, la Fiorentina in questo caso, dopo aver giocato nel girone di Champions della Juve la scorsa stagione. E gli israeliani chiusero a pari dei bianconeri, battendoli anche nel match casalingo per 2-0. Con quella sconfitta gli uomini di Allegri di fatto salutarono la coppa: di quell'undici del Maccabi ne sono cambiati però solo 5, il portiere Cohen, il centrale Batubinsika e i centrocampisti Atzili (segnò lui la doppietta decisiva), Lavi e Chery. Tutti gli altri ci saranno, a partire dagli attaccanti Pierrot e David: 17 e 16 gol stagionali.