Nicolussi Caviglia si avvicina al Cagliari. C'è l'ok della Fiorentina al suo ritorno anticipato al Venezia

Come scrive il Corriere dello Sport, Hans Nicolussi Caviglia si avvicina sensibilmente al Cagliari. Il club rossoblù è in contatto costante in queste ore con il Venezia, che è ancora proprietario del cartellino, mentre il giocatore è in prestito alla Fiorentina.

Le cifre

I sardi hanno messo sul tavolo un’offerta da 500.000 euro per il prestito e 4-5 milioni per il riscatto. Le cifre sono leggermente inferiore a quelle pattuite dai lagunari con la Fiorentina la scorsa estate, ma comunque non sono distanti dalle richieste iniziali.

Ok viola

Il club viola, da parte sua, ha dato l’assenso alla partenza anticipata dall’ex bianconero, prelevato la scorsa estate dal Venezia dopo un’intensa trattativa.