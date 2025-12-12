Sul Corriere dello Sport Stadio si legge il commento del giornalista Alberto Polverosi alla partita di ieri giocata dalla Fiorentina contro la Dinamo Kiev al Franchi, con i viola vittoriosi per 2-1. Questi alcuni pezzi del commento di Polverosi.

Clamoroso al Franchi!

“Clamoroso al Franchi: la Fiorentina ha vinto una partita. In campionato non è mai successo, in Conference era capitato il 2 ottobre scorso col 2-0 contro il Sigma Omoluc. Settanta giorni e cinque partite dopo, quel che resta del Franchi è esploso. Con la forza di un petardo, d’accordo, ma era quello che ci voleva per una squadra così depressa. Una piccola ripartenza, una partita per riassaporare il gusto di un successo”.

Non serve essere schizzinosi

“Se poi questa vittoria non ha i contorni del gran gioco e se è arrivata contro la sesta del campionato ucraino, i tifosi se ne faranno una ragione. Nella situazione in cui si trova oggi la squadra non ci sembra il caso di fare tanto gli schizzinosi. Era troppo importante per la Fiorentina vincere. E questo anche se, favorita dalla mancanza di aggressività dei viola, come palleggio e sviluppo della manovra era più piacevole da vedere la Dinamo. Che però, ai bordi dell’area di rigore, si è sempre persa fino allo splendido gol di Mykhailenko”.

Se le ali sono una soluzione, servirà un mercato inverso

“Vanoli ha schierato per la prima volta la difesa a quattro, modulo 4-4-1-1, con Dodo, Pongracic, Comuzzo e Parisi dietro, Fortini, Richardson, Ndour e Kouame a centrocampo e Gudmundsson dietro a Kean. Per merito di Parisi (cross del gol dell’islandese e della palla-gol per Moise), la Fiorentina è sembrata più brillante, ma presto ha perso di nuovo le distanze. In ogni caso, se davvero la scelta delle ali può diventare una seria alternativa, allora a gennaio il club viola deve fare il mercato opposto di un anno fa, quando mollò gli esterni per prendere i centrocampisti. Oggi di ali vere non ce ne sono. Finale per Dzeko. Ieri sera, assente Ranieri, gli è stata consegnata la fascia di capitano, nonostante altri nove titolari avessero più anzianità viola di lui. E’ l’effetto-megafono, peccato però che dalle parole Edin non sia ancora passato ai fatti”.