Alessandro Bocci, giornalista e tifoso viola, si è espresso a Radio Bruno Toscana il giorno dopo la sconfitta di Lecce, arrivata a conclusione di un mercato di riparazione insufficiente:

“Potevo pensare che il Lecce avrebbe pareggiato perché mi sembrava una serata storta, ma mai avrei pensato a una cosa del genere. Questa sconfitta toglie in maniera definitiva i dubbi sulle potenzialità della Fiorentina. Non è proprio pensabile la Champions League, la squadra manca di mezzi e qualità”.

E ancora: “Evidentemente il quarto posto non interessa alla società, che ha fatto un mercato conservativo ignorando la richiesta dell'allenatore. Ciò non significa che Italiano non abbia colpe, la scelta di Nzola ad esempio non mi ha convinto. Se la Fiorentina ha perso a Lecce non è solo colpa del mercato. E' intollerabile che la squadra faccia così fatica a fare punti contro le ultime della classifica”.