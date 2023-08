Bertoni: "Se Beltran arriverà alla Fiorentina, farà un sacco di gol. È un giocatore molto forte"

L'ex attaccante argentino della Fiorentina Daniel Bertoni, campione del Mondo con l'Albiceleste nel 1978, ha parlato a D Sports Radio del possibile acquisto della società viola per l'attacco: Lucas Beltran.

La punta classe 2001 questa notte potrebbe giocare la sua ultima partita in biancorosso contro l'Internacional in Copa Libertadores, prima di partire per Firenze. Queste le parole di Bertoni sul giovane argentino: "Beltran è un grande giocatore, alla Fiorentina farà un sacco di gol, se se ne andrà".