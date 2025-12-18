Amoruso: “Se non cambia l’atteggiamento la discesa della Fiorentina è inesorabile. Mi aspetto cessioni importanti e giocatori funzionali”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso si è soffermato su varie dinamiche di casa viola, proiettandosi anche al mercato di gennaio, al via ufficiale tra meno di 2 settimane.

‘Manca un direttore tecnico calcistico’

“La situazione della Fiorentina è drammatica. Il nodo della figura dirigenziale non è stato risolto, manca un direttore tecnico calcistico che conosca certe dinamiche, Ferrari non ha questo curriculum. Immagino possa arrivare una figura, in un futuro non troppo lontano. Bisogna scindere le prestazioni della squadra dall’annata e dagli episodi, dai risvolti psicologici. Col Verona perlomeno la squadra ha lottato e creato palle gol, poi però commette tanti errori, subentra paura, ha poca attenzione in fase difensiva e lo scorso anno a De Gea e Kean andava tutto bene mentre questo tutto male”.

“Se la Fiorentina riesce a cambiare le sorti di una partita, le cose possono cambiare. Quanto visto dall’arrivo di Vanoli non è abbastanza, l’atteggiamento non può essere da squadra ‘presunta’ da zone alte della classifica. Quella mentalità non è stata ancora tolta, e lo capisco da alcuni atteggiamenti in campo dei giocatori, troppo leggeri, senza considerazione del pericolo. Se l’atteggiamento cambia, ci si può aggrappare, altrimenti sarà una discesa brutta, lenta e inesorabile”.

‘Mi aspetto anche sacrifici importanti in rosa per il mercato’

“Il mercato di riparazione è strano e particolare e dopo i soldi spesi in estate sarà complicato andare a trovare altri fondi. Per andare a prendere calciatori di una certa forza e personalità servono risorse, posso aspettarmi che qualcuno vada via, anche dei sacrifici di nomi importanti, per far spazio ad altri, magari più funzionali alla lotta salvezza. Se esce ad esempio Richardson non cambiano gli equilibri, se parte uno tra Kean e Gudmundsson invece…”