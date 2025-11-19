FOTO: “Stay strong Amir", il bellissimo messaggio del Marocco per Richardson
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Bellissimo il gesto dei tifosi marocchini che hanno dato forza ad un giocatore della Fiorentina.
Il tributo per Richardson
Un gesto di grande solidarietà ha caratterizzato l’amichevole tra Marocco e Uganda I tifosi hanno infatti esposto uno striscione per Amir Richardson.
“Forza ragazzo”
“Stay strong Amir”, un messaggio di forza e incoraggiamento rivolto al giocatore in un momento particolarmente difficile dopo la morte del padre. Michael Ray Richardson è stato un ottimo cestista statunitense e dopo aver giocato in NBA decise di trasferirsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Virtus Bologna e Livorno, lasciando un bel ricordo nei tifosi italiani. A seguire la foto dello striscione (ripresa dallo stesso Richardson su Instagram):
La foto dello striscione
