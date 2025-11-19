FOTO: “Stay strong Amir", il bellissimo messaggio del Marocco per Richardson

Bellissimo il gesto dei tifosi marocchini che hanno dato forza ad un giocatore della Fiorentina.

Il tributo per Richardson

Un gesto di grande solidarietà ha caratterizzato l’amichevole tra Marocco e Uganda I tifosi hanno infatti esposto uno striscione per Amir Richardson.

“Forza ragazzo”

“Stay strong Amir”, un messaggio di forza e incoraggiamento rivolto al giocatore in un momento particolarmente difficile dopo la morte del padre. Michael Ray Richardson è stato un ottimo cestista statunitense e dopo aver giocato in NBA decise di trasferirsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Virtus Bologna e Livorno, lasciando un bel ricordo nei tifosi italiani. A seguire la foto dello striscione (ripresa dallo stesso Richardson su Instagram):

La foto dello striscione