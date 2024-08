Sono tante le faccende che la Fiorentina ha da sbrigare nel poco tempo rimasto a disposizione. Tra queste, c'è anche la situazione di alcuni esuberi ancora con il punto interrogativo. L'esterno croato Josip Brekalo è uno di quelli che ha effettivamente mercato.

Brekalo interessa, ma l'ingaggio influisce

Brekalo piace molto in Serie A, soprattutto per chi (alla griglia di partenza) lotterà per la parte medio-bassa della classifica. Come riportato da La Nazione, al momento è in vantaggio l'Empoli per il croato, ma il problema resta l'ingaggio, fin troppo pesante per la concorrenza.