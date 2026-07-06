Ounahi, Maresca ha in mano il suo futuro. E la Fiorentina attende il responso

Azzedine Ounahi è il nuovo eroe in Marocco dopo la doppietta siglata al Canada ai Mondiali che ha regalato l'accesso ai quarti di finale contro la Francia.

Uomo mercato

Ma è anche uomo mercato. Undici mesi fa ha firmato un contratto col Girona fino al 2030, ma non resterà a giocare in B nel club catalano che fa parte della holding City Football Group, che ha il Manchester City come capofila.

Una lunga lista

Toccherà al manager dei Citizens, Enzo Maresca, orientarne il futuro, vale a dire portarlo con lui in Inghilterra oppure cederlo in prestito o magari a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport lo cercano Brighton, Real Sociedad, Betis, Celta, Atlético Madrid, ma anche Fiorentina e Genoa.

Il giocatore guadagna circa 1,1 milioni di euro netti all’anno e ha una clausola rescissoria da 25 milioni. Tuttavia con un’offerta congrua, intorno ai 20 milioni, potrà partire.