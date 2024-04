Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Viktoria Plezn 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur (79' Maxime Lopez), Mandragora; Gonzalez (83' Ikone), Beltran (69' Barak), Sottil (79' Kouame); Belotti (69' Nzola).

90'+6 Finisce la gara. La Fiorentina pareggia 0-0 contro il Viktoria Plezn in una gara senza acuti. Qualificazione alle semifinali rimandata alla gara di ritorno in casa.

90'+5 Altro cambio nel Viktoria Plezn: esce Reznik, tocca a Paluska.

90'+4 Cross da calcio d'angolo di Biraghi per il colpo di testa di Martinez Quarta, pallone che finisce sul fondo.

90'+3 Ammonito per proteste Cory che esce, va in campo Kliment.

90' Assegnati 6 minuti di recupero.

89' Ammonito Ikone per una scaramuccia con un raccattapalle.

86' Fiorentina che prova a far viaggiare più veloce il pallone, ma tutti i giocatori viola sono lontani dalla porta.

83' Altro cambio nella Fiorentina: esce Gonzalez, va in campo Ikone.

82' Stacca di testa Gonzalez su calcio d'angolo battuto da Biraghi, ma l'esterno viola non manda fuori a lato del secondo palo.

79' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Arthur e Sottil, tocca a Maxime Lopez e Kouame.

77' Cory calcia in area verso il secondo palo mancando di pochissimo la porta, ma l'azione viene annullata per un fallo commesso in area.

75' Viktoria Plezn che ora prova a farsi vedere in attacco con il gioco degli esterni, resta guardinga la retroguardia viola.

72' Ammonito Reznik per fallo commesso su Sottil.

69' Due cambi nella Fiorentina: escono Beltran e Belotti, vanno in campo Barak e Nzola.

66' Gioco fermo da alcuni minuti per lancio di fumogeni in campo.

63' Cambio nel Viktoria Plezn: esce Vydra, va in campo Traorè.

60' Sulc prova ad andare via in contropiede, viene fermato però poco dopo aver superato la metà campo.

57' Il Viktoria Plzen continua a fare muro su ogni iniziativa d'attacco della Fiorentina, con quest'ultima che cerca di ricostruire l'azione da centrocampo.

54' Ci prova dalla destra Beltran con un tiro rasoterra sul primo palo, intercetta il pallone Jedlicka.

51' Va di testa Belotti, ma non gira il pallone verso la porta e il suo tentativo finisce alto.

48' Pallone per Cory che arriva sul fondo, recupera e lo chiude benissimo Martinez Quarta.

47' Conclusione di destro dal limite dell'area Arthur, tiro che esce sul fondo.

46' Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.

45'+1 Il primo tempo finisce 0-0: da segnalare la grande occasione per il Viktoria Plzen dopo i primi venti minuti, poi la Fiorentina ha aumentato i giri del motore senza però ancora trovare il gol.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Fiorentina che continua a prolungare il possesso palla per arrivare in area, gli avversari al contempo si battono su ogni pallone.

41' Schema su calcio d'angolo della Fiorentina con Biraghi che va alla battuta e Gonzalez che di testa spizza il pallone in area, ma non lo raccoglie nessun compagno di squadra.

38' Scatta in velocità a destra in area Sottil, ma poi viene puntualmente chiuso dalla difesa avversaria.

35' Occasione per la Fiorentina con il cross di Mandragora e Belotti che va di testa in area, para e fa suo il pallone Jedlika.

32' Sceglie la conclusione fa fuori Martinez Quarta, tiro che va di poco oltre la traversa.

29' Fiorentina che ora prova di più ad avvicinarsi all'area del Viktoria Plezn, ma i centrali avversari stringono sempre di più le maglie in difesa.

26' Conclusione di Mandragora che finisce alta, mentre Sottil riceve una gomitata in area; per l'arbitro non c'è niente.

23' Che occasione per il Viktoria Plezn! Pallone in verticale per Vydra chiuso da Arthur, l'attaccante dei padroni di casa serve quindi Cerv che cerca il tiro sul secondo palo, pallone che esce di pochissimo!

21' Tanti palloni vaganti e pochi rasoterra, la Fiorentina ora concede più gioco agli avversari.

18' Milenkovic interviene in area chiudendo su Cory, in una delle poche azioni d'attacco create dai padroni di casa.

15' Il primo ammonito della gara è Cadu per fallo commesso su Gonzalez.

12' Ritmi soporiferi in campo, poco gioco espresso al momento da entrambe le squadre.

9' Calcio d'angolo dei padroni di casa, colpisce di testa senza dare potenza Heida e il pallone finisce comodamente tra le braccia di Terracciano.

6' Fiorentina che fa girare il pallone lentamente, Viktoria Plzen tutto schierato nella sua metà campo.

3' Squadre in fase di studio, con i padroni di casa che marcano stretto i giocatori in maglia viola.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Alle 18.45 la Fiorentina scenderà in campo alla Doosan Arena per l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen. Una partita fondamentale per la stagione dei viola, il primo round di una doppia sfida che mette in palio la semifinale di una competizione europea.

Segui la nostra diretta testuale

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro, raccontandovi minuto per minuto quello che succede in campo. Per non perdervi neanche un'emozione di Viktoria Plzen-Fiorentina aggiornate costantemente la pagina tramite l'apposita icona su smartphone, tablet o pc.