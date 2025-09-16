L’ex difensore viola Mario Faccenda ha parlato a TVL durante il ’Salotto Viola’, toccando alcuni temi d’attualità di casa Fiorentina ed esprimendosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Lo scorso anno Ranieri è stato tra i migliori difensori italiani’

“Ranieri partiva da terzino agli inizi, era bravo e l’avevo segnalato quando lavoravo per l’Atalanta, mi piaceva. Aveva le caratteristiche per giocare anche in una difesa a tre, da centro sinistra. Lo scorso anno è stato uno dei migliori difensori in Italia ed è stato convocato anche in Nazionale, meritandoselo. Segna anche qualche gol, aspetto ulteriormente importante per un difensore e che aiuta molto la squadra. Tutta la difesa ha sofferto col Napoli, quando dopo 15 minuti vai sotto 0-2 non è facile rimettere a posto la situazione. La squadra è stata anche abbastanza brava a riuscire a tenere il campo, senza affondare del tutto”.

‘Fiorentina ammazzata dal Napoli a centrocampo’

“Gudmundsson? Quando ti infortuni troppo spesso, accade che poi arrivano altri problemi fisici. Se non ti senti al top fisicamente, poi non rendi. L’islandese deve trovare continuità nel suo gioco, ma non riesce mai a trovarla alla Fiorentina. La squadra deve riuscire a far male con Gosens e Dodô, e può farlo solo se sviluppa gioco a centrocampo; col Napoli la Fiorentina è stata ammazzata in mediana”.

Infine si è soffermato sul Como, prossimo avversario della Fiorentina: “Il Como fece una grande partita lo scorso anno a Firenze e ottenne la vittoria, non sarà una partita facile, ma in generale non ce ne saranno. La Fiorentina deve fare risultato, anche senza giocare bene. Con i punti poi si potrà pensare ad arrivare anche al gioco, ma ora serve ottenere il risultato ad ogni costo”.