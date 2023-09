Sabatini: "Alla Nazionale serve un palleggio più ricercato in mezzo al campo. E se Bonaventura avesse cinque anni in meno..."

In un suo articolo per calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del pareggio della Nazionale italiana contro la Macedonia del Nord, analizzando il gioco della squadra di Spalletti e facendo riferimento anche al centrocampista della Fiorentina (non convocato) Giacomo Bonaventura:

“Quando ho il pallone e sto vincendo, faccio anche un possesso palla di mantenimento, un palleggio ricercato il più possibile lontano da Donnarumma, un attacco senza foga esasperata. Ma per mettere in pratica queste indicazioni, ci vogliono più qualità nel trio di centrocampo (ah, se tipo un Bonaventura avesse cinque anni di meno!), più freschezza di testa e atletica (Frattesi zero minuti, perché?), più esperienza nella interpretazione dei momenti. Parlando di centrocampo, ci si rivolge al cuore della squadra”