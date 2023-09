Poche battute ma chiare quelle rilasciate dal dg della Fiorentina Joe Barone al Corriere dello Sport sulla serie di nuovi interventi che la Fiorentina dovrà mettere in atto per poter aprire il Viola Park al pubblico: "Noi guardiamo al futuro mentre le leggi italiane ci riportano alla preistoria. Il tema riguarda il Paese, non solo la Fiorentina".

E sulle recinzioni per modificare la viabilità e proteggere i vetri del ristorante che si trova sullo stesso piano del terreno di gioco afferma: “Tutto questo va in controtendenza anche rispetto alle normative UEFA, che puntano invece ad un calcio senza barriere”.

Sul quotidiano viene anche specificato che questi nuovi interventi, per i quali sono state coinvolte tutte le istituzioni, costeranno alla società almeno un altro milione di euro.