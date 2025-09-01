​​
Mandragora: "Giusto non essere contenti ma Torino è un campo difficile e il risultato di ieri è giusto"

Redazione /
Mandragora Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Un commento via social che arriva da Rolando Mandragora, dopo lo 0-0 di Torino:

“È giusto non essere contenti…ma Torino è un campo difficile e il risultato è giusto! Continuiamo a lavorare insieme!”.

