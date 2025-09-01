Home / News Mandragora: "Giusto non essere contenti ma Torino è un campo difficile e il risultato di ieri è giusto" Redazione / 01 September 2025, 07:32 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Foto: Vicario/Fiorentinanews.com Un commento via social che arriva da Rolando Mandragora, dopo lo 0-0 di Torino: “È giusto non essere contenti…ma Torino è un campo difficile e il risultato è giusto! Continuiamo a lavorare insieme!”. Visualizza questo post su Instagram - 💬 Commenti (4) Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta