Berardi niente Fiorentina: la stella del Sassuolo punita (anche con una multa) per la rissa nel tunnel

Dopo la rissa nel tunnel, all'intervallo di Sassuolo-Genoa, costatagli l'espulsione, ecco la squalifica e la multa rifilata a Domenico Berardi.

Due giornate e multa

La stella del Sassuolo è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo, il che vuol dire che non sarà presente al Franchi per il match tra la Fiorentina e i neroverdi in programma domenica 26. Non solo, Berardi dovrà pure pagare un'ammenda di diecimila euro.

Le motivazioni

Perché il giudice sportivo è arrivato a comminare due giornate di squalifica? Le motivazioni per lo stop sono state queste: “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”.