Il noto procuratore sportivo Giocondo Martorelli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare della Fiorentina di Stefano Pioli.

“La Fiorentina veniva da tre anni di Italiano e uno di Palladino, costellato di momenti positivi e quando le cose vanno bene diventa tutto piu facile. Poi arriva un nuovo allenatore, con esperienze importanti, e adesso servirebbe capire se in questi tre mesi di lavoro le cose sono andate nella stessa direzione o no: servirebbe capire se c’è stato qualcosa che portasse tutti a remare nella stessa parte. Queste pero sono cose che possiamo stabilire solo se si vive lo spogliatoio dall’interno. Noi possiamo farci un idea soltanto escludendo altre cose”.

“La squadre a è buona ma qualcuno non rispecchia il suo reale valore”

Ha anche aggiunto: “Probabilmente l’inserimento nel gruppo di alcuni ragazzi non ha rispettato le aspettative e le attese. Probabilmente Nicolussi Caviglia è un altro giocatore che deve ritrovare un po’. Lo stesso Piccoli, che deve ritrovare la via del gol il prima possibile. Lo scorso anno bastava che Kean toccare il pallone e faceva gol, cosa che sta vivendo adesso con la Nazionale: adesso ai viola mancano anche i suoi gol, ma nessuno si permetterebbe mai di mettere in discussione un giocatore del suo livello”.

“Con la Roma la Fiorentina avrebbe meritato un pareggio: avrebbe portato maggior fiducia nello spogliatoio”

Un pensiero anche sulle ultime uscite: “I viola, nonostante alcune lacune, stanno comunque raccogliendo meno di quello che meriterebbero. Anche nell’ultimo partita contro la Roma non avrebbe meritato di perdere. Non è che un punto avrebbe cambiato il destino di una società ma per lo meno avrebbe dato alla Fiorentina un poi di autostima e tranquillità in piu: cosa che avrebbe permesso di preparare al meglio a partita contro il Milan. Le critiche portano comunque a consumare piu energie di quando si farebbe in una situazione di normalità”.

"Fazzini può diventare l'arma in piu di Pioli"

Un pensiero anche per Fazzini, ritenuto da molti l’arma in piu della Fiorentina: “Le sue qualità le aveva già fatte intravedere ad Empoli, non solo in queste prime uscite a Firenze. E’ un giovane, e per questo va tutelato e gestito: non gli va messa troppa pressione addosso, perchè p vero che molti hanno tanti personalità però appesantirli di responsabilità spesso può nuocere. Sono convito che Pioli, che lavoro tutti i giorno questi ragazzi, troverà una soluzione per farlo esprimere al meglio: non mi permetterei mai di dire al tecnico cosa deve fare. Il fatto che spesso giochi significa che Pioli crede molto in lui, e questo dovrebbe aiutarlo a dare il meglio in campo”.